⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. مواطن يوثق انتحار شاب ويحمله " السلام " لـ " أبي لهب " - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة ترقب مواطن لانتحار شخص من فوق بناية عالية.

ويبدو بالفيديو الذي لم يتجاوز عشرين ثانية، المواطن وهو يشجع على فعل الانتحار دون أدنى مبالاة بالشخص الذي قفز من فوق البناية.