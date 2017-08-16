⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. مواطن يوثق انتحار شاب ويحمله " السلام " لـ " أبي لهب " - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مواطن يوثق انتحار شاب ويحمله ” السلام ” لـ ” أبي لهب “
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة ترقب مواطن لانتحار شخص من فوق بناية عالية.
ويبدو بالفيديو الذي لم يتجاوز عشرين ثانية، المواطن وهو يشجع على فعل الانتحار دون أدنى مبالاة بالشخص الذي قفز من فوق البناية.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12264 ] نشر منذ 30 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههه
لا حول و لا قوة الا بالله
جالس يتفرج عليه ويسبه
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7016 ] نشر منذ 14 دقيقة
غريبة ما أحد أنتبه له🤔
وهالمصور عليه قل صح عادي الموضوع بالنسبة له كأنه قاعد يصور مشهد مسلسل.