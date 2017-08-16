 ⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. مواطن يوثق انتحار شاب ويحمله " السلام " لـ " أبي لهب " - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 16

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. ⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. مواطن يوثق انتحار شاب ويحمله ” السلام ” لـ ” أبي لهب “
  • نشر : منذ 54 دقيقة
  • 1٬287
  • 2
  • حوادث

⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. مواطن يوثق انتحار شاب ويحمله ” السلام ” لـ ” أبي لهب “

⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. مواطن يوثق انتحار شاب ويحمله ” السلام ” لـ ” أبي لهب “
حمود العنزي(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة ترقب مواطن لانتحار شخص من فوق بناية عالية.

ويبدو بالفيديو الذي لم يتجاوز عشرين ثانية، المواطن وهو يشجع على فعل الانتحار دون أدنى مبالاة بالشخص الذي قفز من فوق البناية.

 


الوسوم:, , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 12264 ] نشر منذ 30 دقيقة

هههههههههههههههههههههههههههههههه
لا حول و لا قوة الا بالله
جالس يتفرج عليه ويسبه

[ عدد التعليقات: 7016 ] نشر منذ 14 دقيقة

غريبة ما أحد أنتبه له🤔
وهالمصور عليه قل صح عادي الموضوع بالنسبة له كأنه قاعد يصور مشهد مسلسل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *