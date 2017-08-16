مواطنون يشتكون تأخر طلبات الاستقدام من " العمل " - صحيفة صدى الالكترونية

مواطنون يشتكون تأخر طلبات الاستقدام من ” العمل “
تذمر عدد من المواطنين اليوم، من تأخر البت في طلبات الاستقدام من قبل اللجنه الفرعية بوزارة العمل؛ بعد موافقة الباحث من خلال الطلب الإلكتروني الاستقدام.
وقال أحد الموطنين، ” إن البعض تعدى طلبة شهر كامل ولم ينفذ، وحين الاتصال علي قسم الشكاوى من خلال الهاتف المخصص؛ نجد أن الموظف لايوجد لديه معلومات أو تنسيق مع وزارة العمل ولا يوجد تفاعل و بعد عناء ومشقة وتوقف أعمالهم خصوصا بمجال المقاولات والنقليات.
وطالب الموطنين وزير العمل مشكورًا بالتدخل وحل هذا الموضوع.
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌨[ عدد التعليقات: 7016 ] نشر منذ 43 دقيقة
البعض تعدى طلبه شهر كامل ولم ينفذ🤔
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طيب وين المشكلة لييش مستعجلين? أمر الله من سعة السنة فيها 12 شهر🤣🤣
ابوعبدالله[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 35 دقيقة
حقيقة بعضهم سيدخل في الشهر الثاني
وبعد انتظار 45 يوم طاقات
وهم محتاجين بأسرع وقت
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌨[ عدد التعليقات: 7016 ] نشر منذ 35 دقيقة
مكاتب الإستقدام مايمديها تلحق ع الطلبات مهيب شمسًا شارزههههة😹🤣🤣
ابوعبدالله[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 26 دقيقة
وزارة العمل وبالتحديد اللجنة الفرعية
وليست مكاتب الاستقدام