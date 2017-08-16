مواطنون يشتكون تأخر طلبات الاستقدام من " العمل " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تذمر عدد من المواطنين اليوم، من تأخر البت في طلبات الاستقدام من قبل اللجنه الفرعية بوزارة العمل؛ بعد موافقة الباحث من خلال الطلب الإلكتروني الاستقدام.

وقال أحد الموطنين، ” إن البعض تعدى طلبة شهر كامل ولم ينفذ، وحين الاتصال علي قسم الشكاوى من خلال الهاتف المخصص؛ نجد أن الموظف لايوجد لديه معلومات أو تنسيق مع وزارة العمل ولا يوجد تفاعل و بعد عناء ومشقة وتوقف أعمالهم خصوصا بمجال المقاولات والنقليات.

وطالب الموطنين وزير العمل مشكورًا بالتدخل وحل هذا الموضوع.