 مواطنون يشتكون تأخر طلبات الاستقدام من " العمل " - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 16

    أغسطس

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مواطنون يشتكون تأخر طلبات الاستقدام من ” العمل “

مواطنون يشتكون تأخر طلبات الاستقدام من ” العمل “
نايف السالم(صدى):

تذمر عدد من المواطنين اليوم، من تأخر البت في طلبات الاستقدام من قبل اللجنه الفرعية بوزارة العمل؛ بعد موافقة الباحث من خلال الطلب الإلكتروني الاستقدام.

وقال أحد الموطنين، ” إن البعض تعدى طلبة شهر كامل ولم ينفذ، وحين الاتصال علي قسم الشكاوى من خلال الهاتف المخصص؛ نجد أن الموظف لايوجد لديه معلومات أو تنسيق مع وزارة العمل ولا يوجد تفاعل و بعد عناء ومشقة وتوقف أعمالهم خصوصا بمجال المقاولات والنقليات.

وطالب الموطنين وزير العمل مشكورًا بالتدخل وحل هذا الموضوع.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7016 ] نشر منذ 43 دقيقة

البعض تعدى طلبه شهر كامل ولم ينفذ🤔

طيب وين المشكلة لييش مستعجلين? أمر الله من سعة السنة فيها 12 شهر🤣🤣

[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 35 دقيقة

حقيقة بعضهم سيدخل في الشهر الثاني
وبعد انتظار 45 يوم طاقات
وهم محتاجين بأسرع وقت

[ عدد التعليقات: 7016 ] نشر منذ 35 دقيقة

مكاتب الإستقدام مايمديها تلحق ع الطلبات مهيب شمسًا شارزههههة😹🤣🤣

[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 26 دقيقة

وزارة العمل وبالتحديد اللجنة الفرعية
وليست مكاتب الاستقدام

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