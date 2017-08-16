⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. نائب وزير النقل يتفقد عددًا من المشروعات بجازان - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

تفقد معالي نائب وزير النقل المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، أمس، عددًا من مشروعات الوزارة بمنطقة جازان خلال زيارته التفقدية للمنطقة، يرافقه مدير إدارة الطرق والنقل بجازان المهندس محمد الحازمي.

وشملت الجولة التفقدية طريق الساحل تقاطع رقم 6، ووجه ببذل المزيد من العمل لإنهاء أعمال الطرق في المنطقة وسرعة تنفيذها وحث المقاولين على تكثيف العمل في الطرق وإنجازها بالمواصفات المطلوبه في العقد، كما تفقد مشروع ميناء جازان، واطلع على صالة الركاب بالميناء والخدمات التي تقدم للمسافرين عن طريق العبارات بين جيزان وفرسان، فيما استمع لشرح من مدير ميناء جازان الكابتن محمد آدم عن آلية ووضع الصالة وطريقة استقبال المسافرين ونقلهم إلى العبارة، فيما قدم المشرف على العبارات بفرع وزارة النقل بجازان المهندس خالد الجعيد شرحًا عن الخدمات التي تقدم داخل العبارة للمسافرين.

وشملت جولة نائب وزير النقل كذلك عبارات نقل البضائع واستمع لشرح عن آلية عملها وطريقة نقل البضائع من جيزان إلى فرسان، فضلاً عن تفقد مشروع مبنى فرع وزارة النقل بجازان موجهاً بسرعة إنهاء المبنى، فيما اختتم جولته التفقدية بتفقد طريق محافظة العارضة، حيث وجه المقاول بسرعة إنجاز المشروع.