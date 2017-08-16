إيداع البدلات في حسابات الموظفين بأثر رجعي - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أودعت جهات حكومية، البدلات بأثر رجعي في حسابات موظفيها، وذلك تنفيذا للأمر الملكي الذي وجه بصرف البدلات بأثر رجعي لموظفي الدولة.

وأوضحت مصادر أن من بين الجهات التي صرفت لموظفيها خلال اليومين الماضيين، الدفاع المدني ، والبريد السعودي ، والهلال الأحمر، والسجون، والمرور.

وتوقعت المصادر أن تواصل الوزارات والجهات الحكومية الأخرى صرف البدلات لموظفيها خلال الأيام المقبلة إما مع راتب برج ” السنبلة ” ، أو مسيراً بشكل منفصل.

يذكر أن وزارة المالية أعلنت أنها ستصرف البدلات بأثر رجعي، لكل ما يرد لها من الجهات الحكومية حسب الإجراءات النظامية.