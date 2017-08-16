⁠⁠⁠⁠أمانة مكة تشدد الرقابة على محلات بيع التبغ - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

نفذت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة، أمس حملة على محلات بيع التبغ والجراك والمعسلات، المخالفة لأنشطة الرخص الممنوحة لها، والمخالفة في بعض الاشتراطات الصحية والتجهيزية .

وقال مدير عام صحة البيئة منصور بن سعيد بالبيد، إن الحملة تستهدف مراقبة هذه الأنشطة ورفع مستوى تطبيق الاشتراطات فيها، وذلك من خلال منع بيع التبغ ومنتجاته في المحلات غير المرخصة، وعدم السماح بعرضه في أماكن بارزة، ووضع التحذيرات الصحية اللازمة للزبائن، لافتا إلى إن الحملة بدأت من خلال قيام فريق متخصص من الإدارة العامة لصحة البيئة وبالتعاون مع بعض الجهات ذات العلاقة، لمراقبة هذه المحلات ووضع آلية محددة لبيع الدخان وفقاً للإستراتيجية المعدة ذلك.

وشكلت الإدارة العامة لصحة البيئة لجنة متخصصة لذلك، شارك فيها: من أمانة العاصمة المقدسة منصور عثمان الزهراني ونايف خالد قنديل وياسين عبدالوهاب صبغة، ومدير برنامج مكافحة التدخين الدكتور علي الزهراني، ومن اللجنة الرئيسية للتوعية بأضرار التدخين حسين الجوني، وعدد من المختصين.