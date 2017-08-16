أمير جازان بالنيابة يتابع تداعيات التقلبات الجوية والأمطار - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

تابع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، تداعيات وآثار التقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة، مؤخرًا، وما صاحبها من عواصف ورياح وهطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، شملت عددًا من المحافظات والمراكز والقرى، واطمأن سموه على أوضاع المواطنين والمقيمين والاجراءات المتبعة.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة جازان بالنيابة ياسين بن أحمد القاسم أن سموه على تواصل مع محافظي المحافظات وأمانة المنطقة ومديري الدفاع المدني والطرق والنقل وهيئة الهلال الأحمر وشركة الكهرباء والأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية ذات العلاقة، للإطلاع على آخر المستجدات، والتأكيد على الجميع بمباشرة الحالات والتواجد الميداني ومضاعفة الجهود وتوفير الكوادر البشرية والمعدات والآليات اللازمة لمواجهة أي طارئ، مؤكداً تفعيل خطط الحماية والسلامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات، مع إحاطة سموه أولاً بأول بأي مستجدات تطرأ على وضع الطقس بالمنطقة خلال الفترة المقبلة.