سوق الأسهم يغلق مرتفعًا 25.11 نقطة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 25.11 نقطة ليقفل عند مستوى 7128.35 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 136 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 87 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 107 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 57 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الجزيرة ريت، وميد غلف للتأمين، وتعليم ريت، والشرقية للتنمية، وملاذ للتأمين الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الأبحاث والتسويق، وأسمنت ينبع، والباحة، وأسمنت تبوك، وأسمنت العربية، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و1.55% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والرياض ريت، وجدوى ريت الحرمين، وتعليم ريت، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، وسابك، والراجحي، ودار الأركان، وجدوى ريت الحرمين، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 21.93 نقطة ليقفل عند مستوى 3399.71 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 1 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 44 ألف سهم تقاسمتها 176 صفقة.