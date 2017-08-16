قرقاش عن تسريبات البحرين: سياسات قطر أزمة مبيتة - صحيفة صدى الالكترونية

ابوظبي(صدى):

علق وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، على التسريبات التي بثتها البحرين اليوم، والتي كشفت عن التدخلات القطرية في الشئون الداخلية لمملكة البحرين، قاصدة قلب نظام الحكم.

وكتب قرقاش عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” على ضوء تسريبات البحرين اليوم والتي تضاف إلى ما سبقها لا يمكن لعاقل إلا أن يستنتج أن سياسات قطر تجاه جيرانها كانت مشروع أزمة مخططة مبيّتة ” .

وأشار إلى تسريبات التآمر مع القذافي على المملكة، موضحا أن الجميع أدرك آنذاك أننا أمام توجه يتجاوز المراهقة السياسية إلى الانقلاب المخطط .

واختتم تغريداته: منطق من يبحث عن دليل وأمامه عشرات الأدلة غريب، التوجه القطري الداعم للتطرف والإرهاب وتقويض إستقرار الجار واضح، وتغيير التوجه هو صلب أزمة قطر.

وعرض تلفزيون البحرين اليوم الأربعاء تسجيلا صوتيا لعدة اتصالات هاتفية لرئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم مع الأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة علي سلمان المدان بالإرهاب، كشفت أن حمد بن جاسم طلب عدم وقف الاحتجاجات عام 2011، وأن قطر نسقت مع المحتجين على تقديم مبادرة داعمة للمعارضة البحرينية، وأكد أن المبادرة القطرية طالبت بتشكيل حكومة انتقالية في البحرين خلال شهرين، كما كشفت أن رئيس وزراء قطر السابق في اتصال مع إرهابي بحريني تبرأ من قوات درع الجزيرة.