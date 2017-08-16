 إحباط تهريب 32 كيلو كوكايين في إرسالية دجاج مجمد - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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  • نشر : منذ 24 دقيقة
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إحباط تهريب 32 كيلو كوكايين في إرسالية دجاج مجمد

إحباط تهريب 32 كيلو كوكايين في إرسالية دجاج مجمد
نايف السالم(صدى):

أحبط جمرك ميناء الملك عبدالله بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ محاولة تهريب كمية كبيرة من ” الكوكايين ” بلغت 32.379 كيلوجرام عُثر عليها مُخبأة في إرسالية وردت للجمرك.

وأوضح مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالله، محمد المحمادي أنه وردت للجمرك إرسالية عبارة عن ” دجاج مجمّد ” محمولة داخل حاويات مبرّدة، وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لها تمكّن الجمرك من كشف وإحباط محاولة تهريب تلك الكمية من ” الكوكايين ” حيث عُثر عليها مُخبأة ضمن الإرسالية.

وأشار المحمادي إلى أن هذه المحاولة التي تم إحباطها تُعد الثالثة خلال أقل من أسبوعين حيث أحبط الجمرك مؤخرًا محاولتين لتهريب كمية كبيرة من ” الكوكايين ” بلغت (206) كيلوجرام، كانت مُخبأة في إرساليتين مماثلة لهذه الإرسالية.

 

 


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