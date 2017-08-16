⁠⁠⁠⁠⁠المملكة تقدم 200 ألف دولار دعمًا لميزانية اللجنة الإسلامية للهلال الدولي - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

قدمت المملكة العربية السعودية دعمًا ماليًا بقيمة 200 ألف دولار لميزانية اللجنة الإسلامية للهلال الدولي التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي مساهمة منها في دعم نشاطات اللجنة.

وقام بتسليم الدعم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية محمد بن محمود العلي خلال استقباله بمقر السفارة اليوم، المدير التنفيذي للجنة الدكتور محمد بن حمد العسبلي.

وجرى خلال اللقاء استعراض الأعمال التي تقوم بها اللجنة على المستويين الإسلامي والدولي.