 زوران: جاهزون لمواجهة الهلال - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 16

    أغسطس

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زوران: جاهزون لمواجهة الهلال

زوران: جاهزون لمواجهة الهلال
نواف السالم(صدى):

اعتبر المدير الفني لنادي العين، الكرواتي زوران ماميتش، أن تجربة فريقه الودية أمام المحرق البحريني، إعداد جيد لمواجهة الهلال السعودي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ويستضيف العين على ملعبه في إستاد هزاع بن زايد، الهلال، 21 أغسطس الجاري، ويطمح ” الزعيم ” لتحقيق نتيجة جيدة تريحه قبل مواجهة الإياب 11 سبتمبر المقبل.

وقال زوران: ” قدمنا أداء مميزاً، إذ دخلنا المواجهة بتركيز عالٍ منذ الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية ” .

وعن مباراة الهلال، قال المدرب الكرواتي: ” المباريات الرسمية تختلف عن الودية، لذلك حرصنا على التعامل مع مواجهة المحرق بالجدية المطلوبة، وأعتقد أنه كان تدريباً جيداً للفريق قبل مواجهة الهلال السعودي ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 412 ] نشر منذ 36 دقيقة

مجرد ذكر اسم زوران يجيب لهم ام الركب
ههههههههههههههههههه
كلنا العين

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