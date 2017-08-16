أمانة العاصمة المقدسة توقع اتفاقية تعاون مع " كريم " - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

وقعت أمانة العاصمة المقدسة اتفاقية تعاون مشترك مع شركة كريم – أكبر مقدم لخدمات النقل عبر التطبيقات الذكية في المملكة – من أجل تقديم خدمات إجتماعية مستدامة لمنسوبي أمانة العاصمة المقدسة على وجه الخصوص وسكان مكة المكرمة بشكل عام ، وذلك انطلاقا من رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي .

وقد وقع الاتفاقية من جانب أمانة العاصمة المقدسة المهنس رائد عبدالله سمرقندي مدير عام السلامة والخدمات الإجتماعية والثقافية، ومن جانب شركة كريم الأستاذ إبراهيم الفحل مدير عام شركة كريم في مكة المكرمة والمدينة المنورة وبدعم وحضور معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار.

وتضمنت الإتفاقية تقديم خصم حصري لخدمات كريم لجميع موظفي أمانة العاصمة المقدسة، مع رعاية كريم لجميع فعاليات الإدارة العامة للسلامة والخدمات الإجتماعية والثقافية، كما تشمل الإتفاقية رعاية خاصة لأكاديمية أمانة العاصمة المقدسة لكرة القدم ومنسوبيها.

وفي هذا السياق بيّن سعادة المهندس رائد عبد الله سمرقندي مدير عام السلامة والخدمات الاجتماعية والثقافية في أن العمل الاجتماعي يهدف إلى تنمية المجتمعات والتحسين قدر ‏الإمكان والعمل على دعم كافة افراد المجتمع ونحن في الإدارة العامة للسلامة والخدمات الاجتماعية والثقافية نولي اهتماماً خاصاً لمنسوبي أمانة العاصمة المقدسة لتوفير كل ما هو جديد ويخدم مصلحتهم أولاً ، ونؤمن بأن العمل لا يكتمل الا بتكامل جميع الادوار سواء كنا عاملين في القطاع الحكومي او القطاع الخاص او القطاع الثالث ولدينا مسؤولية عظيمة تجاه المجتمع وأن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع شركة كريم خير دليل على ذلك ونسعد بتقديم كل الشكر والامتنان لشركة كريم على تجاوبهم السريع ‏كما أخص بالشكر معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار على دعمه اللامحدود لكل البرامج والفعاليات التي تطلقها الإدارة العامة للسلامة والخدمات الاجتماعية والثقافية كما اقدم الشكر لجميع موظفي إدارة الأنشطة الترفيهية على كل الجهود التي بذلوها من اجل الخروج بهذا العمل التنموي الاجتماعي .

ومن جانب أخر أكد الأستاذ إبراهيم الفحل – ممثل شركة كريم في توقيع الاتفاقية – على أهمية الشراكة مع أمانة العاصمة المقدسة من أجل توفير خدمات كريم الآمنة والموثوقة لجميع منسوبي الأمانة والبلديات التابعة لها، مشيرا بأن الاتفاقية ستضمن توفير المئات من فرص زيادة الدخل للمواطنين ، مما يساهم في تعزيز الإقتصاد المحلي في مكة المكرمة، مقدما شكره وتقديره لمعالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار على اهتمامه وحرصه بإتمام هذه الإتفاقية ، كما أن الشراكة مع الأمانة لن تنحصر على ما تم توقيعه في الاتفاقية بل سيتم توسيع دائرة التعاون المشترك في المراحل القادمة .

الجدير بالذكر انه تم إطلاق شركة كريم في عام 2012، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، شهدت الشركة نموًا تخطى 30% شهريًا، وهي متواجدة حالياً في أكثر من 50 مدينة بالمملكة .