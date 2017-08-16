وزارة البلديات تدعم خططها لموسم الحج بفرق متخصصة - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

بادرت وزارة الشؤون البلدية والقروية بتكليف فرق متخصصة لدعم خططها في أعمال الرقابة الصحية على محلات تداول المواد الغذائية والمحلات التي لها علاقة بالصحة العامة، والإشراف والمراقبة على أعمال الإصحاح البيئي ومكافحة آفات الصحة العامة وتنفيذ خدمات النظافة في أحياء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج لهذا العام.

أعمال النظافة

وحددت الوزارة مهام وأعمال فريق المختصين ووضع خطة العمل اللازمة وفق ما يتطلبه موسم الحج، حيث يتم تنفيذ أعمال خطة الدعم بالتنسيق الكامل مع الإدارات المعنية في أمانة العاصمة المقدسة حيث تم دعم أعمال النظافة، للمشاركة في أعمال الإشراف والمراقبة على تنفيذ خدمات النظافة في أحياء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وذلك من خلال متابعة خدمات النظافة في أحياء مكة المكرمة، والإشراف على النظافة في مناطق المشاعر المقدسة بالتنسيق مع مراكز خدمات المشاعر، مع متابعة أعمال جمع وتفريغ الحوايات ونظافتها، ومتابعة نظافة الأسواق والحدائق العامة، ونظافة الشوارع وخلوها من المبعثرات والمخلفات الكبيرة، وركزت خطة العمل لهذا الفريق على تشكيل (5) لجان لتنفيذ هذه المهام ورصد الملاحظات على خدمات ا لنظافة ميدانياَ، وتنفيذ هذه اللجان جولات ميدانية على المناطق المحددة لها وإبلاغ غرفة العمليات أو منسق الأمانة فوراً بالملاحظات لمعالجتها، وتم تحديد نطاق عمل كل لجنة وفق مناطق عقود النظافة في مكة المكرمة والمشاعر حيث يقع نطاق عمل اللجنة الأولى في (أجياد – المسفلة عرفات – مزدلفة – دقم الوبر – المشاة) واللجنة الثانية (الغزة – العتيبية الربوة – الشعيب الشرقي – جنوب الربوة – وادي محسر – شرق وادي محسر)، واللجنة الثالثة (الشوقية – العزيزية الحرس – الخيف – الضيافة – جبل منى – صدقي)، واللجنة الرابعة (الشرائع – المعابدة البيعة – مجر الكبش – الوادي – الشعيب الغربي – المعيصم)، واللجنة الخامسة تعمل في نطاق أحياء(العمرة – بحرة – الجموم الجمرات – الساحة الشمالية – الساحة الجنوبية – سوق العرب – الجوهرة).

الرقابة الصحية:

كما تم تكليف مختصين للمشاركة في أعمال الإشراف على أعمال الرقابة الصحية على محلات تداول الأغذية والصحة العامة في أحياء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بالتنسيق مع الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة، حيث يقوم هؤلاء المختصين بالتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية على المنشآت الغذائية والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة، التأكد أن ما يباع داخل هذه المحلات صالح لاستهلاك الآدمي، إرسال استمارات التفتيش إلى الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة التي تقوم بدورها بمخاطبة البلديات لتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء ، ويتولى هؤلاء المختصون توزيع الفريق إلى خمس لجان تنتشر على أحياء العاصمة المقدسة، ستقوم كل لجنة بتنفيذ أعمال الرقابة في نطاق المنطقة المحدد لها، العمل على فترات متفاوتة (ليلاً ونهاراً)

اعمال المسالخ:

وفي مجال أعمال المسالخ تم تشكيل فرق للمشاركة في أعمال الإشراف والرقابة على المسالخ في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وذلك لمتابعة أعمال مسلخ الكعكية بمكة المكرمة ومسلخ المعيصم بالمشاعر المقدسة، والإشراف على عملية استلام حيوانات الذبح ودخولها في حظائر المسلخ، ومتابعة فحص الحيوانات قبل الذبح، متابعة عملية الذبح والسلخ والتجويف، متابعة عملية الكشف على الحيوانات بعد الذبح، متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية للعاملين في المسلخ، إضافة إلى الإشراف على عملية النظافة في المسلخ والتخلص من المخلفات أولاً بأول. وقد تم تشكيل لجنتين لتنفيذ هذه المهام والإشراف على أداء المسالخ، كما تم تحديد نطاق عمل كل لجنة سواء في مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة حيث تخدم اللجنة الأولى منطقة الكعكية في مكة المكرمة بينما تخدم اللجنة الثانية منطقة المعيصم بالمشاعر المقدسة.

الإصحاح البيئي ومكافحة الآفات:

وفي أعمال الإصحاح البيئي ومكافحة الآفات، تم دعم فرق من الوزارة للمشاركة في تنفيذ خطة أمانة العاصمة المقدسة في أعمال الإشراف والمراقبة على تنفيذ أعمال الإصحاح البيئي لمكافحة آفات الصحة العامة، حيث يقوم هذا الفريق بتقديم الدعم الفني للإدارة المختصة بأمانة العاصمة المقدسة خلال موسم الحج، والاطلاع على خطط مكافحة آفات الصحة العامة وآليات تنفيذها وتقييم فعاليتها لأداء هذه الخدمة، عقد الاجتماعات المستمرة بمنسوبي إدارة الوقاية الصحية بالأمانة لمناقشة أعمال الاصحاح البيئي لمكافحة آفات الصحة العامة خلال موسم الحج، عقد الاجتماعات مع مقاولي أعمال المكافحة بمشاركة إدارة الوقاية الصحية بأمانة العاصمة المقدسة، مع القيام بجولات ميدانية منفردة ومشتركة مع جهاز الأمانة للاطلاع على سير تنفيذ الخطط وأعمال الرصد والاستكشاف لبؤر تكاثر آفات الصحة العامة، وتزويد الجهة المختصة بالأمانة بإحداثيات البؤر التي يتم رصدها واكتشافها من قبل المختصين بالوزارة والتي بدورها توجه فرق المكافحة لمعالجتها، ولتنفيذ هذه المهام تم تشكيل لجتين لتنفيذ لرصد الملاحظات على أعمال الاصحاح البيئي لمكافحة آفات الصحة العامة، وتحديد نطاق العمل لتغطية مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مع تزويد إدارة الوقاية الصحية في الأمانة بالملاحظات لمعالجتها بشكل فوري .