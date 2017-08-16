⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. مدير عام الجوازات يقف على الخدمات المقدمة للحجاج بمنفذ حالة عمار - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

تفقد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى، اليوم، مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار الحدودي، ضمن جولاته التفقدية لمنافذ المملكة ” الجوية والبحرية والبرية ” من أجل الوقوف على الخدمات التي تقدمها المديرية العامة للجوازات لضيوف الرحمن، يرافقه مساعد قائد قوات الجوازات لشؤون الحج اللواء خالد الجعيد، ومساعد قائد قوات الجوازات لشؤون المنافذ بالحج اللواء خالد المقبل .

واستمع اللواء اليحيى ومرافقيه بحضور مدير جوازات المنطقة العميد سعيد القحطاني، لشرح مفصل عن سير العمل بالمنفذ منذ وصول واستقبال حجاج بيت الله الحرام وإنهاء إجراءاتهم من خلال كاونترات الاستقبال، وعن آلية العمل ومتابعة تنفيذ خطة المديرية العامة للجوازات لقدوم ضيوف بيت الله الحرام.

والتقى مدير عام الجوازات بالعاملين، حاثا الجميع على ضرورة بذل المزيد من الجهد والحرص والتفاني بالعمل المناط بهم والحرص على الدقة في تنفيذ الإجراءات التي تخدم الحجاج.

وأكد اللواء اليحيى جاهزية وتواصل خدمات الجوازات في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار لخدمة حجاج بيت الله الحرام تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو نائبه، ومتابعة سمو وزير الداخلية، واهتمام سمو أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال لجنة الحج والعمرة بالمنفذ .

وبين أنه تركيب 26 جهاز كاونتر جديد في صالة الجوازات بمنفذ حالة عمار، إلى جانب تجهيز الصالة بأجهزة البصمات والكاميرات الحديثة، للبث المباشر لأعمال الجوازات، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للمعلومات، وشركة الاتصالات السعودية.

وأبان أن منفذ جديدة عرعر أنهى إجراءات دخول أكثر من 10 الآف حاج عراقي بكل سلاسة، وذلك بفضل الله ثم التعاون بين جميع الأجهزة الحكومية والقطاعات المشاركة، مشيرًا إلى أن المنفذ منذ بداية موسم الحج رصد اثنين من المخالفين قاما بنقل الحجاج بطريقة غير نظامية، مؤكداً أن هنالك خمسة مراكز للجوازات موزعة على مداخل مكة المكرمة، لرصد مثل هذه المخالفات ولتسهيل دخول الحجاج الحاملين التصاريح النظامية.

وفيما يتعلق بالنتائج التي حققتها حملة ” وطن بلا مخالف ” ، بين اليحيى أن النتائج كبيرة، مفيداً أنه استفاد من المهلة التي منحتها الحملة أكثر من 700 ألف مستفيد صححوا أوضاعهم.