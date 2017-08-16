نائب أمير الجوف يناقش مع أمين المنطقة برنامج الاحتفال باليوم الوطني 87 - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

ناقش صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف ترتيبات وبرنامج الاحتفال باليوم الوطني 87 بالمنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع سموه، بمكتبه بديوان الإمارة، اليوم، مع أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبد الله القحطاني وعدد من المنظمين للمناسبة.

وأكد سموه أهمية تشكيل لجنة عليا للاحتفال تراعي في أعمالها تقديم المحتوى الذي يليق بهذه المناسبة لجميع شرائح المجتمع، وأن يشمل الحفل عددًا من الفقرات مثل الأعمال الفنية والقصائد والأمسيات الشعرية، والعرضة السعودية، إضافة لفقرات الفنون الشعبية.