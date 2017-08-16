إقبال كبير على مسالخ العاصمة المقدسة - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

تواصل الإدارة العامة للمسالخ بأمانة العاصمة المقدسة أعمالها خلال هذه الآيام للايفاء بالطلبات المتزايدة على اللحوم ، وقد أنهت الأمانة منذ وقت مبكر تهيئة جميع المسالخ الموجودة بنطاق العاصمة المقدسة والوقوف على جاهزيتها وتطبيق كافة النواحي الفنية حسب لائحة الكشف والفحص البيطري للحوم والتأكد من سلامة المذبوحات ومدى تطبيق كافة الضوابط الفنية والإشتراطات الصحية .

أوضح ذلك مدير عام المسالخ الدكتور سعود بن محمد الحتيرشي ، وقال أن هناك ثلاث مسالخ كبيرة تعمل خلال هذه الايام بالعاصمة المقدسة ( مسلخين دائمين ومسلخ موسمي ) تبلغ طاقاتها الاستيعابية حوالي (15.000) رأس بالساعة ، وهي في أعلى درجات الجاهزية خلال هذه الأيام التي تشهد اقبالا متزايدا من ضيوف الرحمن ، وتم تهيأة جميع هذه المسالخ بكل ما تحتاجه من المعدات ، والعماله المدربه والاطباء البيطريين ، والجزارين ، وتشكيل عدد من الفرق الميدانية للقيام بعملية الرقابه والاشراف على تشغيل المسالخ .

وقد بلغ عدد المذبوحات خلال الثلاث أيام الماضية (12.652) رأس من الأغنام والابقار ، منها (5010) في مسلخ مكة ، و(7576) في مسلخ المعيصم ، و(66) في مجزرة الابقار ، في حين تم إعدام عدد من الأغنام غير الصالح للاستهلاك بعد أن تم الكشف البيطري عليها وتبين عدم صلاحيتها .

وأشار الحتيرشي إلى أن إدارته تقوم أيضا بتنفيذ عدد من الجولات التفتيشية الميدانية على محلات الجزارة والملاحم بشكل مستمر ،مؤكدا بأن الامانة حريصة على متابعة هذه المحلات بشكل دوري للتأكد من حفظ اللحوم بطرق صحية وآمنة ، خاصة مع تزامن موسم الحج وفترة الصيف وارتفاع درجات الحرارة ، مشيرا الى وضع خطة عمل وجدول زمني لمتابعة محلات الجزارة والملاحم ، من خلال فرق ميدانية تم تشكيلها خصيصا للقيام بجولات على تلك المحلات والتأكد من استيفاء الاشتراطات المطلوبة .

ونوه الحتيرشي الى ما تحظى به هذه الخدمات من اهتمام ومتابعة من قبل سعادة وكيل أمين العاصمة المقدسه للخدمات المهندس عبد السلام بن سليمان مشاط ، ولارتباطها بجانب مهم من جوانب الصحة العامة .