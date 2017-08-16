إدارة الاتحاد في مأزق فواتير المياه والمولد - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

كثفت إدارة نادي الاتحاد مساعيها واتصالاتها من أجل توفير مبلغ مليون ريال بشكل عاجل، لسداد الفواتير المتأخرة لصالح شركة المياه الوطنية، لحل معضلة انقطاع المياه بشكل متكرر عن دورات مياه النادي، في الأسابيع القليلة الماضية، ووقف النزيف المالي اليومي، لجلبها الشاحنات الموردة للمياه ” الوايت ” للنادي بشكل يومي.

كما تواجه الإدارة معضلة، مستحقات الدولي فهد المولد، المتمثلة في مقدم السنة الثانية من عقده، الذي يبلغ قرابة 4 ملايين ريال، طالب بها اللاعب مؤخراً، بعد أن كان قد تسلم ذات القيمة إبان توقيعه العقد مطلع الموسم المنصرم مع الرئيس الراحل أحمد مسعود، إلى جانب سيارة من طراز ” بورش ” تبلغ قيمتها قرابة المليون ونصف ريال.