نائب أمير مكة يشكر نائب خادم الحرمين لتبرعه للجمعيات الخيرية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، شكره وتقديره لنائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، لتبرعه للجمعيات الخيرية بالمنطقة بمبلغ ١٥ مليون ريال .

وأكد سموه أن التبرع السخي لسمو الأمير محمد بن سلمان، غير مستغرب على ولاة الأمر الذين اعتدنا حرصهم على توفير إحتياجات المواطنين والمستفيدين من الجمعيات الخيرية على حد سواء، ما يحقق الحياة الكريمة لهم، منوهاً بهذه اللفتة الحانية التي سيكون لها بالغ الأثر – بإذن الله – في سد إحتياجات الأسر المستفيدة، من خدمات هذه الجمعيات، إلى جانب تعزيز أواصر التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، مما سيكون له أثره الإيجابي في أداء رسالة الجمعيات الخيرية وتحقيق أهدافها، بما يعزز الأثر الاجتماعي لها.

ودعا نائب أمير منطقة مكة المكرمة الله سبحانه وتعالى أن يجزل المثوبة لنائب خادم الحرمين الشريفن، وأن يمده بعونه وتوفيقه، وأن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته.

يذكر أن تبرع نائب خادم الحرمين الشريفين يأيتي ضمن مشروع دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للجمعيات الخيرية في جميع مناطق المملكة.