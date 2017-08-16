الهلال الأحمر بجدة يشارك في فعاليات الحملة التوعوية بمكافحة المخدرات - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة في فعاليات الحملة التوعوية بمكافحة التبغ و المخدرات بمجمع الملك عبدالله الطبي . وقد تم تنظيم الفعاليات من قبل مديرة التوعية الصحية وتعزيز الصحة، الأخصائية عبير الشهري.

وأقيم المعرض اليوم الأربعاءـ، ويستمر لمدة يومين، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية، تحت رعاية المدير التنفيذي بمجمع الملك عبدالله الطبي ، الدكتور حاتم بن احمد العٌمري.

ويتضمن عدة برامج وفعاليات، وقد شارك الهلال الأحمر بهدف توعية الزوار بخطورة المخدرات، وحمايتهم من هذا الخطر الداهم الزاحف بقوة نحونا ، إلى جانب خفض نسب حوادث السيارات الناتجة عن تعاطي السائقين المخدرات أثناء القيادة، وتوعية الزوار بخطورة التهور في القيادة وكل ما قد ينتج عن ذلك من إصابات ووفيات، بالإضافة للتوعية بأضرار التجمهر أثناء الحوادث كونه يعيق تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، وكذلك ما قد ينتج من بعض الفضوليين من مخالفات غير مقبولة كالنقل الخاطىء للمصابين الذي قد يضاعف الإصابة، وغير ذلك من بعض السلوكيات الخاطئة التي تعيق الهلال الأحمر السعودي عن أداء رسالته وإسعاف المصابين.

واستوقفت الأركان المشاركة بالمعرض الزائرين، وأبرزت تأثير التدخين على صحة الإنسان، وعرضت قصصآ معبرة لأشخاص أقلعوا عن المخدرات، وأبحاث علمية كانت مفاجئة لكثير من الزوار، كما قدمت “ مكافحة المخدرات ” عرضًا حيًا لأنواع المخدرات وآثارها الصحية في الركن المخصص لها بالمعرض.

وتهدف الفعاليات خلق بيئة خالية من المخدرات عبر نشر ثقافة الوعي من خلال الوسائل المختلفة تعزيزًا للقيم المثلى والمحافظة عليها لحماية هذا الجيل الذي أصبح محاطًا بالعديد من الشرور ويحتاج وقفة الجميع معه، وضح ذلك المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبد الله احمد أبو زيد.