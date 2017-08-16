ألمانيا تدرس تسليم متهم بمحاولة انقلاب إلى تركيا - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، الأربعاء، أنها تدرس طلب تركيا تسليم محاضر في علوم الدين يشتبه في أنه ضالع في محاولة انقلاب العام الماضي ضد أردوغان.

وقال مارتن شايفر، المتحدث باسم الخارجية الألمانية، في مؤتمر صحفي دوري للحكومة، إن برلين تلقت مذكرة دبلوماسية من أنقرة، السبت، موضحا أنه بموجب القانون الألماني سينظر قاض في الدفوع المقدمة من الحكومة التركية قبل أن تتخذ الحكومة الألمانية قرارها.

وكانت تركيا أرسلت مذكرة دبلوماسية تطلب فيها تسليم عادل أوكسوز الذي تقول إنه كان ” إماما ” لأفراد القوات الجوية التركية الذين قصفوا مقر البرلمان في إطار محاولة للإطاحة بالحكومة.