⁠⁠⁠⁠⁠الجيش المصري يعلن مقتل مسلحين اثنين وسط سيناء - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أعلن الجيش المصري، اليوم الأربعاء، مقتل عنصرين مسلحين، وسط محافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد.

ووفق بيان للمتحدث باسم الجيش المصري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، فإن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني نجحت بالتعاون مع القوات الجوية من استهداف وتدمير عربتين دفع رباعي والقضاء على فردين تكفيريين شديدي الخطورة بوسط سيناء.

وتمكنت قوات انفاذ القانون من ضبط كمية كبيرة من الدوائر الكهربية والمواد المستخدمة فى تصنيع العبوات الناسفة وأجهزة الاتصال والمستلزمات الطبية والإدارية، فضلا عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة.

وتواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية.