سرقة الدراجة النارية الفائزة ببطولة العالم 2014 - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

تعرضت دراجة ” كاليكس ” النارية التي أحرز الإسباني تيتو رابات على متنها لقب فئة ” موتو 2 ” ضمن بطولة العالم 2014، للسرقة من مقر فريقه ” مارك في دي اس ” في بلجيكا.

وحصلت عملية السرقة بالكسر والخلع قرابة الساعة الرابعة، فجر الأربعاء، بحسب ما أظهرت كاميرات المراقبة، إلا أنه لم يتم اكتشافها قبل صباح اليوم.

وأكدت المسؤولة في الفريق البلجيكي سارة كولسون أن الدراجة النارية التي كانت مدعاة فخر لرئيس الفريق، كانت معروضة في مدخل المشغل حيث كان يسمح للناس بالتقاط الصور الى جانبها.

وأوضحت كولسون أن كاميرات المراقبة أظهرت أن أربعة أشخاص يغطون وجهوهم ويرتدون قفازات دخلوا المقر الواقع مقربة من شارلوروا جنوب بلجيكا، وسرقوا الدراجة ووضعوها على متن شاحنة صغيرة بيضاء اللون، مشيرة إلى أن الأخيرة هي مسروقة أيضا.

من جانبها، فتحت شرطة منطقة شارلروا تحقيقًا في الحادث.

وعبر حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، كتب رابات ” ساعدونا للعثور على دراجة نارية تعلقنا كثيرا بها فريقي وأنا، في حال امتلكت أي معلومة؛ الرجاء مشكورين التواصل مع الفريق ” .

ونشر الفريق البلجيكي عبر موقعه الإلكتروني رقما هاتفيا، طالبا من كل شخص يتلقى عرضا لشراء الدراجة أو يملك معلومات عنها التواصل معه، موضحا أن الدراجة تحمل ألوان الفريق عام 2014.

وانتقل رابات، 29 عاما، واسمه ستيف إلا أنه يعرف بـ ” تيتو ” ، للمشاركة مع الفريق البلجيكي ضمن منافسات فئة ” موتو جي بي ” .