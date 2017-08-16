⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. افتتاح نفق المشاة من جرول إلى ساحات الحرم الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

بدأ اليوم الأربعاء، تشغيل نفق المشاة المؤدي إلى توسعة الملك عبدالله للمسجد الحرام من حي جرول، بطول كيلومتر واحد، وعرض 16 متراً، منها 9 أمتار مخصصة للمشاة.

ويحتوي النفق على أنظمة خاصة بالسلامة والتهوية ومكافحة الحرائق، بالإضافة إلى دورات مياه ومواضئ، كما يشتمل النفق على ممر خاص بسيارات الخدمات

والجدير بالذكر أن النفق يمتاز بعدة مميزات:

1-تصل خلال 7دقائق إلى توسعة الملك عبدالله رحمه الله…بدون زحام.

2-تكييف داخل النفق تبريد عالي.

3-توجد دورات المياة للرجال والنساء

4-توجد مواقف للسيارات.

5-النفق للمشاه فقط.