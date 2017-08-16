استمرار نظام منع العمل تحت الشمس حتى منتصف سبتمبر - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

شددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على استمرار تطبيق نظام منع العمل تحت الشمس على جميع المنشآت، حتى نهاية يوم الجمعة 24 من ذي الحجة 1438هـ (15 سبتمبر 2017).

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن تطبيق النظام يبدأ من الساعة 12 ظهرًا إلى 3 مساء.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار يأتي حرصا منها على سلامة العاملين في القطاع الخاص، مشددة على أن عدم الالتزام به يعرض منشأة العمل لعقوبات وغرامات مالية.