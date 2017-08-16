عصابة تبتكر حيلة جديدة لسرقة 690 ألف درهم - صحيفة صدى الالكترونية

أبوظبي(صدى):

يواجه 5 عمال في شركة مقاولات بالإمارات تهمة سرقة نحو 680 ألف درهم من محاسبَين يعملان في الشركة نفسها، باستخدام مسحوق الفلفل الحار لشل حركة ومقاومة المجني عليهما أثناء تنفيذ الجريمة التي وقعت على الطريق العام بالقرب من أحد البنوك التي تم سحب المبلغ منها.

وكشفت التحقيقات أن السائق الذي كان يقل المجني عليهما في سيارة الشركة، هو العقل المدير لعملية السرقة؛ حيث كان على علم مسبق بنية المجني عليهما التوجه معه إلى البنك لسحب المبلغ المذكور لصالح الشركة التي يعملون فيها جميعًا، فاجتمع مع بقية المتهمين قبل يوم من الواقعة، وعرض عليهم الفكرة فوافقوا.

واتفق المتهمون مع السائق ” المخطط ” على الحضور بسيارة مستأجرة إلى موقع البنك، ودهم السيارة التي يقودها، والاستيلاء على المبلغ المسحوب بعد رش المحاسبين بمسحوق الفلفل الحار وشل حركتهما وإبطال مقاومتهما.

وقال أحد المجني عليهما، في شهادته، إنه توجه صباح 15 مايو الماضي برفقة زميله المجني عليه الثاني إلى أحد البنوك على شارع الشيخ زايد لسحب 679 ألفًا و665 درهمًا، وكان برفقتهما السائق المتهم، موضحًا أنه بعد عودتهما إلى السيارة وبحوزتهما المبلغ المشار إليه، فوجئا بحضور اثنين من المتهمين إلى سيارة الشركة وفتحهما الباب الخلفي ورشهما بمسحوق حار على وجههما، علاوة على رشه على وجه السائق من أجل إبعاد الشبهة عنه.

ولفت إلى أن المتهمين سرقا منهما المبلغ المسحوب الذي كان داخل حقيبة، وفرا من المكان ليتبين بعد التحقيقات أن السائق هو الذي دبر عملية السرقة بالتواطؤ والاتفاق مع باقي المتهمين الذين يعملون في الشركة المتضررة.