الصحة تعترف: نفاد تطعيم الالتهاب الكبدي وجار توفيره - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

اعترفت الصحة بعدم توافر تطعيم الالتهاب الكبدي للأطفال في عدد من المستشفيات الحكومية والخاصة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، مشعل الربيعان، أن عدم توافر التطعيم لا يقتصر على المملكة، بل يجتاح العالم كله، مشيرًا إلى أن العمل قائم على توفيره قريبًا.

وكانت حالة من القلق والذعر، انتابت الأمهات بسبب نفاد التطعيم للأطفال حديثي الولادة منذ أكثر من 4 أشهر، مطالبات الوزارة بضرورة توفيره في أسرع وقت لاعتباره من التطعيمات الأساسية التي يحتاجها الطفل مرات عدة.

من جانبها، وجهت عضو مجلس الشورى، الدكتورة أسماء الزهراني، انتقادات لوزارة الصحة لقصور إجراءاتها الوقائية.

وطالبت ” الزهراني ” الوزارة بوضع استراتيجية تجاه نفاد التطعيمات وعدم التعامل مع تلك القضية بعشوائية والعمل على معالجة الأسباب .

الالتهاب الكبدي، الصحة، التطعيم