فقدان أدوية بربع مليون ريال من مستودع بأحد مستشفيات المدينة المنورة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، أن مستودعاً بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة تعرض للسرقة، واختفت أدوية تخص علاج السكري وأمراض الدم، مبينة أن القيمة الإجمالية للأدوية المفقودة تقدّر بربع مليون ريال.

وقال المتحدث الرسمي لصحة المدينة المنورة، حاتم سمان، أن كمية كبيرة من الأدوية الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة مثل الأنسولين وغيره سُرقت من مستودع بمستشفى الملك فهد، وأن الشؤون الصحية بالمنطقة سارعت بإبلاغ الجهات الأمنية فور اكتشاف فقدان هذه الأدوية، مشيراً إلى أن التحقيقات ما زالت جارية.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة لسرقة كمية من الأدوية خلال 3 سنوات، حيث ضبطت الجهات الأمنية قبل 3 سنوات عاملاً آسيوياً بإحدى نقاط التفتيش وبحوزته كمية من الأدوية المبلغ بأنها سرقت من المستشفى، كان يحاول تهريبها إلى جهة غير معلومة.