حرس الحدود بـ " جازان " يحبط محاولة تهريب الحشيش المخدر - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

تمكن رجال حرس الحدود بقطاع الدائر بمنطقة جازان، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدر.

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، بأنه في إطار مايقوم به رجال حرس الحدود من مهام في رصد وإحباط عمليات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية، فقد تمكن رجال حرس الحدود بقطاع الدائر بمنطقة جازان، فجر اليوم الأربعاء، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدر؛ وذلك بعد أن تم رصد مجموعة من الأشخاص أثناء محاولتهم التسلل لحدود المملكة لتهريب وبث هذه السموم مماحتم التعامل معهم بما يقتضيه الموقف.

وكان مجموع ماقبض عليه (٤٩٥.٥٠) أربعمائة و خمسة وتسعون كيلوجرام وخمسون جراماً من مادة الحشيش المخدر، وقد تم إحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود، بأن رجال حرس الحدود عازمون بعون الله وتوفيقه للتصدي لكافة محاولات التهريب عبر الحدود في كل الظروف و سيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفه التي تستهدف النيل من أبناءه بالرغم من تكرار محاولات التهريب وتعدد أساليب المهربين والله ولي التوفيق.