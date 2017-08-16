مهمة عسكرية إلكترونية لواشنطن انطلاقًا من قطر - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

مهمة تقنية عسكرية وإلكترونية شرعت الولايات المتحدة الأمريكية في تنفيذها بالشرق الأوسط، انطلاقًا من قاعدتها العسكرية في العديد بقطر.

وأفادت وكالة ” رويترز ” ، اليوم الأربعاء، بأن واشنطن بدأت تحدث أنظمتها الإلكترونية، ومنها الحواسيب والأجهزة الموجودة في مراكز العمليات الجوية في قطر.

وتشرف وزارة الدفاع ” بنتاجون ” ، على برنامج التطوير والتحديث المعلوماتي لمراكز العمليات التابعة للقوات الجوية الأمريكية بالإمارة الخليجية.

ويضطلع مركز العمليات الجوية الأمريكية في قطر بمهمات متعددة، منها الرصد والمتابعة من خلال الأقمار الاصطناعية، وتلقي البيانات العسكرية السرية من مراكز العمليات الموجودة في الأماكن الأخرى، بالإضافة إلى قدرة المركز على التنسيق مع الطائرات الأمريكية في الجو وإدارة حركة الطائرات المسيرة.

وتجري الولايات المتحدة تحديثات نوعية للحواسيب في مركز العمليات في قطر، وفق رويترز ” لرفع مفعول عملها ونتائجها ولتعزيز تكنولوجيا المعلومات التي ستساهم بتسريع عمل البيانات والبرامج الأخرى في هذا المركز ” .