طبيب بيونسيه يكشف سر خسارتها لـ 16 كيلو من وزنها - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

كشف الطبيب بروس إيتنجر المقرّب من النجمة العالمية بيونسيه ، عن السرّ الذي يكمن خلف خسارتها 15 كيلوغراماً في 3 أسابيع فقط بعد ولادة توأمها رومي وسير.

واكد في تصريحات إعلامية ، أنها بدأت بممارسة التمارين الرياضية مباشرة بعد الولادة. وكشف أنها استعانت لهذه الغاية بمدرب خاص.

كما ذكر أن بيونسيه تمكنت من فقدان 10 كيلوغرامات تقريباً في الأسبوع الأول. ولفت إلى أنها اتبعت حمية غذائية تحتوي على نسبة منخفضة جداً من الدهون والكربوهيدرات وتعتمد على الخضار والبروتينات الخفيفة مثل التونا وسفائن الدجاج.