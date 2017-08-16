أرامكو تتلقى عروضًا لتوسعة أكبر حقل نفطي بري في العالم - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تلقت شركة أرامكو 6 عروض من شركات عالمية كبرى لتوسعة محطة غاز الحوية، التي تعدّ جزءًا من حقل الغوار، وهو أكبر حقل نفطي بري في العالم.

وقالت وكالة أنباء رويترز، الأربعاء، إن الشركات التي تقدمت بالعروض هي سامسونج الكورية الجنوبية للأعمال الهندسية وتكنيكاس ريونيداس الإسبانية وسي تي سي آي التايوانية وسايبم الإيطالية وبتروفاك البريطانية ولارسن آند توبرو الهندية.

بينما تقدمت الشركتان الكوريتان هيونداي للأعمال الهندسية وهيونداي للتنمية والأعمال الهندسية والإنشاءات بعرض مشترك.

وتخطط أرامكو لزيادة طاقة معالجة الغاز في الحوية بنحو 1.3 مليار قدم مكعبة معيارية يوميًّا. وتعالج المحطة حاليًا 2.5 مليار قدم مكعبة معيارية من الغاز يوميًّا.

وتعتبر زيادة إنتاج الغاز عاملًا رئيسًا في خطة المملكة لتنويع خليط الطاقة، من خلال خفض استخدام النفط الخام والسوائل النفطية في تشغيل محطات توليد الكهرباء، وتخصيص مزيد من الغاز لصناعات أخرى تهدف إلى تطويرها.