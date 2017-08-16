⁠⁠⁠⁠⁠بيع بورشه Exclusive 911 Turbo S ذات لون اخضر مميز بسعر 98 ألف دولار - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تستحق نسخة بورشه Exclusive 911 Turbo S التي ترونها هنا اهتمامكم بالفعل فهي تأتي باللون الأخضر Python Chromaflair وهذه السيارة تسيطر علي ما يمكن لبورشه Exclusive أن تقدمه من افضل الانجازات وهذه السيارة الخاصة تتميز بزيادة جديدة في القوة بلغت بها 607 حصان وهذه السيارة بنظام دفع خلفي وكانت تحمل قبل التعديل محرك 3.8 لتر بشاحنين توربينيين بقوة 580 حصان.

وبالنسبة للون السيارة الأخضر الخاص فهو لون خاص مميز بلمسات خاصة لا تقدم الا في عدد قليل من السيارات ويبلغ سعر هذه السيارة الخاصة هنا 97.689 دولار وهو سعر يزيد قليلاً عن سعر بورشه 911 كارييرا كما يزيد بكثير عن سعر بورشه 918 سبايدر بلون أزرق كرومي معدني ليكويد بسعر 64 ألف دولار.