بالصور.. الدفاع المدني ينقذ عائلة محتجزة بقارب - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني بخميس مشيط من إنقاذ عائلة مكونة من ٤ أشخاص كانت محتجزة بمنزلها بحي الرصراص بخميس مشيط بعد دخول مياه الأمطار لمنزلهم بالدور الأول من المنزل واحتجازهم بداخله.

وقامت فرق الدفاع المدني باستخراجهم ونقلهم بواسطة القارب، كما تم استخراج ونقل 4 من العمالة الآسيوية بنفس الحي إلى موقع آمن فيما لم تسجل أي إصابات.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي، أنه تم التنسيق الميداني مع بلدية خميس مشيط للوقوف على الموقع ومعالجة الوضع.

