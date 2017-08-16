بالصور.. قائد القوات الجوية يزور المصابين أبطال عاصفة الحزم وإعادة الأمل - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكد قائد القوات الجوية الملكية السعودية المكلّف اللواء الطيار الركن محمد بن صالح العتيبي، أن ” الوطن يفخر ويعتز بتضحيات وشجاعة جنودنا البواسل ” ، رافعًا التهنئة على انتصارات الأبطال المتتالية في الحفاظ على حدود وتراب هذا الوطن.

جاء ذلك خلال قيامه، اليوم الأربعاء، بزيارة المصابين من القوات السعودية المشاركة في عاصفة الحزم وإعادة الأمل؛ وذلك بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية.

ونقل قائد القوات الجوية الملكية السعودية المكلّف، إلى المصابين تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وسمو نائبه، حفظهما الله.