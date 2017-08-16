بالصور.. كبار السن يعلنون إقلاعهم عن التدخين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قدمت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالليث برنامجاً تثقيفياً بعنوان ” أضرار التدخين ” وذلك لـ 60 شخصا من كبار السن بقرية ربوع العين.

وبين مدير جمعية كفى بالليث الاستاذ وسام المهداوي أن برنامج أضرار التدخين هو ضمن حملة ” محو الأمية _ تعليم الكبار ” بالشراكة مع إدارة تعليم الليث ممثلة بقسم تعليم الكبار في قرية ربوع العين وتهدف كفى من خلاله الى توعية هذه الفئة الغالية بضرورة ترك السموم والتي تحصد آلاف الضحايا من كافة الأعمار بالمملكة.

وقال المهداوي أن العشرات من كبار السن أعلنوا اقلاعهم عن التدخين وسألوا أخصائي التثقيف بكفى الاستاذ خالد البلخي عن كيفية التخلص من التدخين وأفضل طرق العلاج مقدمين شكرهم للجمعية على زيارتها للقرية واهتمامها بصحة أبناء الوطن.

وفي ختام البرنامج جرى تكريم كفى والجهات المشاركة في البرنامج.

