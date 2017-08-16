النيابة البحرينية تبدأ تحقيقًا في مؤامرة حمد بن جاسم - صحيفة صدى الالكترونية

المنامة(صدى):

بدأت النيابة العامة في البحرين، اليوم الأربعاء، تحقيقاتها بشأن محادثات هاتفية جرت بين رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم والأمين العام السابق لجمعية الوفاق المنحلة علي سلمان، وأظهرت تآمرا بين الجانبين ضد أمن البحرين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن النائب العام علي بن فضل البوعينين قال: إن النيابة بدأت تحقيقاتها في مضمون المكالمة المتعلقة بمجريات أحداث عام ٢٠١١، و ” تضمنت اتفاق طرفي هذه المحادثة على كيفية التعامل مع الأوضاع آنذاك على نحو من شأنه تصعيد تلك الأحداث واستمرار القلاقل والاضطرابات بغرض الإضرار بمصالح البلاد والنيل من استقرارها. وهو ما يشكل جناية التخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالح المملكة القومية ” .

وأوضح البوعينين أن النيابة العامة ستعلن عما أسفرت عنه تحقيقاتها فور الانتهاء منها.