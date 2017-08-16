الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة مع ترقب المستثمرين - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع، اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين نشر محضر الاجتماع الأخير للجنة السياسة بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للتعرف على أي مؤشرات رفع جديد لأسعار الفائدة هذا العام.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 41.77 نقطة أو 0.19 في المئة إلى 22040.76 نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 5.34 نقطة أو 0.21 في المئة إلى 2469.95 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 15.49 نقطة أو 0.24 في المئة إلى 6348.50 نقطة.