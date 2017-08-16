انطلاق شيفرولية تاهو Custom 2018 بسعر يبدأ من 44.995 دولار - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قدمت شيفروليه أخيراً تاهو موديل 2018 في نسخة خاصة جديدة مميزة أطلقت عليها اسم تاهو Custom وهي نسخة تعتمد علي تاهو LS وتتميز بشبكة تهوية كرومية وعجلات 18 بوصة من الألومنيوم مع اطارات مناسبة لكل المواسم. أما المقصورة الداخلية فلم تتغير تقريباً الا في ازالة الصف الثالث من المقاعد لزيادة سعة التخزين الي 54 قدم مكعب ترتفع الي 112 قدم مكعب في حال طي الصف الثاني من المقاعد.

وتأتي السيارة بكاميرا خلفية ونظام تشغيل السيارة عن بعد وشاشة تعمل باللمس 8 بوصة للنظام الترفيهي مع مشغل آبل كار بلاي وآندرويد أوتو و5 مخارج USB ووصلة 4G LTE وواي فاي هوت سبوت. وتحمل السيارة محرك V8 سعة 5.3 لتر بقوة 355 حصان وعزم دوران 518 نيوتن متر كما أن وزنها يبلغ 2.993 كجم وتزيد الي 3900 كجم بباقة القطر، وستصل السيارة الخاصة لدى الموزعين في سبتمبر بسعر يبدأ من 44.995 دولار.