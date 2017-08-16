⁠⁠⁠⁠⁠7 أنواع من النساء ابتعد عنهن لتنجو بحياتك - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

مثل أي شيء في الحياة تنقسم النساء إلى نوعين لا ثالث لهما فهناك نساء يصلحن للزواج العشرة والبقاء مدة العمر بجانبهن هناك أنواع أخرى من النساء عليك أن تهرب من أمامهن حتى تنجو بحياتك وتحافظ على اتزانك العقلي والنفسي فالزواج من إحداهن ينتهي بالطلاق والانفصال في معظم الأوقات .

في التقرير التالي سوف تتعرف على أسوأ أنواع النساء اللائي خلقهن الله تعالي واللائي يجب أن تحاول عدم الاختلاط بهن أو تجمعك بهن علاقات عاطفية أو ارتباط سواء بالزواج أو الخطوبة حتى لا تتغير حياتك إلى الأسوأ .

1- الكاذبة بالطبع جميع البشر يكذبون للأسف ولكن كم ارتكاب البشر لتلك العادة الذميمة يختلف فهناك من يكون معدل استخدامه للكذب طبيعي وهناك من هو مريض ويعاني من مشكلة فهو يكذب في كل ما يقوله كذلك هو الأمر بالنسبة للنساء فهناك نسبة ليست بالقليلة منهن محترفات في الكذب وبالتأكيد أنت لن تعيش لحظة هدوء أو ثقة واحدة إذا رتبط عاطفياً أو تزوجت بأي امرأة تعاني من هذا الداء مهما كانت جميلة .

2- العاطفة المفرطة من أسوأ أنواع النساء فأنت من المفترض أنك لن تتزوج أو ترتبط عاطفياً بطفلة صغيرة بل بامرأة ناضجة تستطيع الاعتماد على نفسها في غيابك النساء من النوع العاطفي تجدهن يتعلقن بكل شيء حولهن من كائنات حية ونباتات وهو الأمر الذي سوف يشعرك بأنك مرتبط بشخصية كرتونية وليس كائناً بشرياً . أي رجل يجذب المرأة على مواقع التواصل الاجتماعي ؟ .

3- المغرورة الرجل الناضج السوي عاطفياً لن يرضى أن يرتبط بامرأة مغرورة حتى ولو كانت جميلة فطبيعة شخصية الرجال التي خلقهم الله بها تقتضي بأن كرامتهم وكبريائهم فوق كل شيء وبالطبع لن تكون حياتك الزوجية رائعة وأنت ترى زوجتك تتعامل بغرور وطبقية مع أفراد عائلتك أو حتى مع الأشخاص العاديين في الشارع .

4- المال = كل شيء دون أدنى شك الغالبية العظمى من النساء يهتممن كثيراً بأمر المال ومستوى الرجال المادي ولكن هناك حدود للأمر فهناك الكثير من النساء لديهن حالة مرضية تجاه النقود والبحث عن رجل للزواج به فقط من أجل ما يملكه في جيبه وليس ما يملكه في قلبه .

5- المحققة ! والمقصود بتلك العبارة هي المرأة التي تعشق تمثيل دور المحقق مع زوجها فهي توجه له الأسئلة حول كل شيء أو أي شيء قام أو سوف يقوم به ولماذا قام بهذا الأمر وباتلأكيد الرجل لا يحب أن يشعر بأنه مرقب فهو يرتبك عاطفياً ويتزوج ليصل إلى الاستقرار العاطفي المتوازن وليس للشعور بالمزيد من الضغط النفسي .

6- ملكة الدراما هناك الكثير من النساء اللائي يعشقن البكاء فكل كلمة أو تصرف منك تجاهها يعني بأنك سوف تواجه سيل من الدموع سوف ينهمر ليغرق حياتك العاطفية أو الزوجية لذلك يفضل دائماً الابتعاد عن هذا النوع من النساء إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحتك النفسية دون الكثير من الدراما .

7- الأنانية الحب هو علاقة قائمة على الأخذ والعطاء وليس الأخذ فقط فلا يوجد أي منطق في أن تبذل كل شيء سواء على الممستوى المادي أو النفسي والبدني لكي تسعد شريكتك أو زوجتك بينما هي تتمتع بكامل صحتها ووقت فراغ كبير يسمح لها بفعل كل ما يحلو لها .

8- العصبية إذا كنت تعرف كيف تتعامل مع الأشخاص العصبيين عليك فقط أن تحرص على أن لا تتفوه شريكتك بعبارات أثناء لحظات غضبها قد توجه لك فيها بعض الإهانات لك كرجل فكل شيء له حدود لا يجب تخطيها حتى في لحظات الغضب .

9- الطرف الثالث ! سواء والدتها أو صديقاتها عليك أن تحرص على أن ما يحدث بينك وبين زوجتك أو شريكتك غير صالح للاستهلاك إلا بينكما فقط فهناك الكثير من حالات الانفصال العاطفي والكثير من بيوت الزوجية قد تداعت أمام تدخلات الغير بين الرجل وشريكته . 4 سلوكيات تدمر العلاقات العاطفية احذرها.