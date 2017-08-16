بالصور.. " فولكس فاجن بيتل المكشوفة 2017 " محط أنظار العالم - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تعد فولكس فاجن بيتل واحدة من أكثر السيارات شهرة وأكثرها مبيعا حول العالم وفي تاريخ الصناعة، فهي السيارة التي اعادت تعريف الكثير من مفاهيم صناعة السيارات، وهو ما جعل بيتل الجديدة محط انظار العالم، على الرغم من كونها سيارة ليست بالخارقة، إلا أنها لازالت تحمل تراث فولكس فاجن بالكامل.

التصميم الخارجي

لازالت فولكس فاجن بيتل الجديدة تحتفظ بالجينات الأصلية للمشروع الألماني الناجح، والتاريخ الطويل المرتبط بالخنافس.

ففي المقدمة لازالت المصابيح دائرية بسيطة التصميم ولكنها تعكس روح بيتل المرحة والمحبة للانطلاق، وتنساب الخطوط من حول المصابيح على كتفي السيارة، وعلى غطاء المحرك الأمامي الانسيابي الناعم والذي ينتهي بعلامة فولكس فاجن في الواجهة، والمصد الأمامي كبير الحجم ذو فتحات التهوية المنخفضة.

على الجانبين تنطلق الخطوط فوق اقواس العجلات البارزة والتي تذكرك بنسخة الشاطئ من بيتل الشهير ببجي، والعجلات المعدنية الرياضية، والزوائد البلاستيكية التي تعزز روح بيتل المغامرة.

الواجهة الخلفية لبيتل تقدم السقف القابل للطي مرتكزا على الرف الخلفي، وباب منطقة التخزين الخلفية الذي يحمل شعار فولكس فاجن، والمصابيح العصرية العاملة بالـ LED، وفتحات طرد العادم على جانبي السيارة.

المقصورة الداخلية

داخل المقصورة تقدم بيتل مستوى متميز من المتعة وروح الشباب، وبخاصة مع العدادات رياضية التصميم ذات المؤشرات الحمراء مع عجلة القيادة ذات الطابع الرياضي التي تحمل شعار فولكس فاجن في المنتصف وتتميز بها بيتل عن بقية العائلة.

كذلك تقدم السيارة مقاعد ذات طابع رياضي تعزز من تجربة القيادة وتجعل بيتل تبدو أكثر شبابية، وتوفر السيارة معها مساحات رحبة للحركة مع قائمة متميزة من التجهيزات الترفيهية.

المحرك والأداء

تعمل فولكس فاجن بيتل بمحرك يوفر لها أداء رياضي متوازن مع متعة قيادة مناسبة لفئة الشباب.

فالمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر ذو شحن توربيني بقوة 210 حصان وعزم 280 نيوتن.متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات يدفع بالعجلات الأمامية إلى سرعة 100 كم/س خلال 7.6 ثانية، ولسرعة قصوى 223 كم/س.لكس فاجن.