4 طرق جديدة لعلاقة زوجية ناجحة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

من المعروف أن العلاقة الحميمة تبدأ بالمشاعر الصادقة، فيجب الحديث مع شريك حياتك عن مشاعرك وما تفتقده وما تحتاجه في علاقتكماالعلاقة الحميمة عند كثير من الناس مرادفة للعلاقة الجنسية رغم أن العلاقة الجنسية هي طريقة من طرق عديدة للعلاقة الحميمة بين الزوجين.

فقد يمر أحد الزوجين بمشكلات مثل جرح الولادة الذي لم يلتئم عند الزوجة أو ربما تواجه الزوجة مشاكل مع الجنس مؤلمة أو وجود مشكلة عند الزوج مثل عدم القدرة على الانتصاب أو أحد الزوجين مريض فكل هذا لا يعني عن وجود علاقة حميمة مع بعضهما البعض .

هذا ما أكدته د. هبة قطب استشاري العلاقات الجنسية و الأسرية..طرق عديدة للمشاعر الجنس هو شكل واحد فقط من الحميمية.

فهناك طرق عديدة غير الجنسية يمكن أن تكون حميمة مع شريك حياتك مثل تقاسم المشاعر حيث يناقش كل من الطرفين مشاعره مع شريك حياته، الكلام الطيب وحسن الاستماع يمكن أن يساعدهما على حد سواء على فهم أفضل لبعضهما البعض ويمكن أن يقربكما من بعض أكثر.

– المشاركة في الهوايات والأنشطة الرياضية، أو التطوعية تجعل الأزواج أقرب لبعضهما البعض.تناول العشاء على ضوء الشموع، إهداء الهدايا لبعضهما حتى بباقة ورد، احتضان الزوج للزوجة والعكس في السرير دون أي أغراض، كل هذا يقربكما من بعض ويجعل علاقتكما الحميمة أقوى وأمتن.

– التلامس على مدار اليوم في كثير من الأحيان، لا سيما في علاقات طويلة الأجل، يتوقف لمس كل منهما الآخر إلا إذا كان يريد ممارسة الجنس، لا تدع ذلك يحدث بل اجعل لمس شريك حياتك على مدار اليوم، ويمكن هذا عن طريق التقبيل، العناق، فالتلامس يعطى فرصة لاستكشاف جسم الآخر وإيجاد مواضع إحساس المتعة. تشابك الأيدى أثناء المشى وسيلة جيدة للحفاظ على التقارب والحميمية في جميع أنحاء العلاقة حتى لو استمرت عشرات السنين.

– طلب النصيحة والمشورة طلب شريك حياتك الحصول على المشورة والنصيحة هى صورة من العلاقة الحميمة، فيجب استشارة كل من الزوجين لبعضهما فى المشكلات التى تواجهما فى حياتهما، والاعتراف بأنهما بحاجة الى مساعدة، فهذه عادة صحية فى العلاقة الزوجية، بل هي أيضا حميمة جدا لأن من الصعب اللجوء إلى أى إنسان لأخذ المشورة وطلب المساعدة إلا من الأشخاص القريبين جدا.

– بذل جهد لتحسين العلاقة العلاقة الحميمة تبدأ بالمشاعر الصادقة، فيجب الحديث مع شريك حياتك عن مشاعرك وما تفتقده وما تحتاجه في علاقتكما، ففي أي علاقة، لا بد من بذل جهد للحفاظ على ما هو جيد وتغيير ما يحتاج إلى إصلاح، لتصبح علاقتكما أكثر حميمية، قد تكتشف شيئا عن شريك حياتك لم تعرفه من قبل، مما يجعل علاقتكما أقوى مما كانت عليه.