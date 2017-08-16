إتفاقية بين التجارة وإمارة منطقة مكة حول تعزيز الاستثمار - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي (صدى):

شهد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندراليوم ( الأربعاء ) بمقر الأمارة بجدة ، توقيع مذكرة اتفاق لتعزيز التعاون وتنمية الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة إلى جانب مكافحة التستر التجاري وتطوير صناعة العطور من الورد الطائفي وتحفيز وتطوير ريادة الأعمال بمنطقة مكة المكرمة.

ووقعت الاتفاقية بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ويمثلها الدكتور غسان السليمان مستشار وزارة التجارة والاستثمار محافظ الهيئة ، ومركز التكامل التنموي بإمارة منطقة مكة المكرمة ويمثله مستشار أمير المنطقة الدكتور سعد بن محمد مارق.

وتضمنت الاتفاقية تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ بنودها والتي تشمل عدة مبادرات ، من بينها تطوير صناعة العطور من الورد الطائفي والهادفة ، وتوفير الفرص الوظيفية ، كذلك العمل على حصر الفرص الاستثمارية المحلية سواء كانت حكومية أو خاصة وتصنيفها وعرضها على المهتمين ، بهدف زيادة مشاركة هذه المنشآت في الناتج المحلي ورفعه لـ 35 % وغيرها من البنود الهامة التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 .