بعثة الحج العراقية: بعض الفيديوهات المتداولة عن الحشد الشعبي " مفبركة " - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

كشف الدكتور السيد راضي حسين الحسيني معاون رئيس بعثة مكتب شؤون حجاج العراق ؛ عن عدم الالتفات إلى فيديو تحريض الحشد الشعبي، الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ” الحسيني ” إن بعض الفيديوهات المتداولة ربما تكون ” مفبركة ” بهدف الاصطياد في المياه العكرة، حسب تعبيره، مشيرًا إلى أن الإسلام لا يمنع التمذهب، لكن ممارسة حالة الطائفية مرفوضة ومنبوذة في عقيدة الدين الحنيف، حسب قوله.

وأضاف أن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب خادم الحرمين الشريفين وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان؛ منح العراق 5 آلاف مقعد إضافي في حج هذا العام، ليصبح إجمالي الحجاج مع الكوادر والسائقين 40 ألفًا و890 حاجًّا، وفقا لما أوردته صحيفة المدينة، الأربعاء (16 أغسطس 2017).

وأكد ” الحسيني” أن تأشيرات الحج التي منحتها المملكة هي للعراقيين فقط، ولا تشمل أحدًا من اللاجئين السوريين، وأن دولة العراق لا تسمح لأي جنسية أخرى بالمشاركة في قرعة الحج.

وكان شخص يدعي أنه من الحشد الشعبي بالعراق، قد نشر مقطع فيديو من جوار المسجد النبوي، داعيًا إلى ممارسات من شأنها صبغ الحج بالطائفية؛ ما لاقى استياءً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.