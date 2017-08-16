مراجعة سيارة مرسيدس GLC63 S AMG كوبيه 2018 ... 50 عاما من المتعة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

منذ ان انطلقت أول سيارة متعددة المهام تحمل شعار AMG عام 1999، والعلامة الألمانية ذات الأداء الرياضي القوي تسعى لتطوير تفوقها في هذه الفئة، وتعمل على منح عالمنا المزيد من السيارات الرياضية الكبيرة، حتى وان كانت كوبيه متعددة المهام بطابع رياضي.

التصميم الخارجي

تعتبر GLC كوبيه سيارة تجمع ما بين العملية والحجم الكبير للسيارات متعددة المهام، وبين الخطوط الكوبيه الانيقة للسيارات الرياضية.

الواجهة تبدأ من نجمة مرسيدس كبيرة الحجم في الواجهة، والتي تحملها شبكة التهوية الرئيسية كبيرة الحجم ذات الخطوط اللامعة العريضة التي تبدو كسجن يختفي خلفه الكثير من أحصنة القوة وأرقام التسارع المخيفة.

كذلك يأتي غطاء المحرك ذو الخطين البارزين في المنتصف للتعبير عن قوة المحرك، والمصابيح ذات التصميم الهجومي المعقد التي تحمل وحدتين لإضاءة الـ LED والمزيد من الأضواء النهارية الجذابة، وكذلك المصد الأمامي كبير الحجم ذو فتحات التهوية الضخمة بطابعها الرياضي.

على الجانبين تنطلق الخطوط البارزة التي تعبر عن قوة السيارة، وخط السقف الانسيابي الذي يميز هذه النسخة الكوبيه من السيارة، مع العجلات المعدنية الرياضية الكبيرة من AMG، والمكابح كبيرة الحجم التي تساعدك على كبح جماح هذا الوحش القوي.

في الخلف تأتي المصابيح كبيرة الحجم العاملة بالـ LED والتي تمتد من منتصف السيارة وحتى الجانبين لتوحي بكبر الحجم وتمثل شخصيتها الرياضية، إضافة إلى الجناح المصنع من الكاربون فايبر الذي يعزز ارتكازية السيارة، والمصد الخلفي مع فتحات طرد العادم الثنائية على الجانبين، وكذلك مشتت الهواء الكبير في المنتصف.

المقصورة الداخلية

المقصورة في الداخل تمزج ما بين الرياضية والفخامة بتفوق كبير، وبخاصة مع عجلة القيادة ثلاثية الأذرع ذات الكسوة الجلدية والالكانتارا، التي تمنحك تحكم كامل في السيارة، وخلفها لوحة العدادات ذات المؤشرات الحمراء المشجعة على التسارع.

كذلك حصلت المقصورة على تطعيمات من الكاربون فايبر، والتجهيزات الترفيهية المعتادة من مرسيدس، إضافة إلى المقاعد الرياضية بكسوتها الجلدية، والنظام المعلوماتي المتطور، إضافة إلى مساحات التخزين الكبيرة وشعارات AMG التي تميز تجربة القيادة عن النسخ الاعتيادية.

المحرك والأداء

تقدم مرسيدس GLC63 S AMG كوبيه أداء رياضي متميز تستمده من محرك AMG القوي.

فالمحرك V8 سعة 4 لترات بقوة 510 حصان وعزم 700 نيوتن.متر، ويتصل المحرك بناقل حركة رياضي ثنائي القابض من 9 سرعات، يدفع بالعجلات الأربعة عبر نظام 4Matic للدفع الرباعي، لتنطلق السيارة لسرعة قصوى محددة الكترونيا عند 250 كم/س.