البحرين تكشف عن تسريب صوتي يثبت تآمر قطر لإسقاط نظام الحكم - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

في إطار الكشف عن التدخلات القطرية في الشئون الداخلية لمملكة البحرين والتي كان يقصد منها قلب نظام الحكم، عرض تلفزيون البحرين اليوم الأربعاء تسجيلا صوتيا لعدة اتصالاً هاتفياً لرئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم مع الأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة علي سلمان المدان بالإرهاب يكشف تآمر النظام القطري على قلب نظام الحكم في البحرين.

وأوضح التلفزيون خلال المكالمة التي تم بثها إلى أن حمد بن جاسم طلب عدم وقف الاحتجاجات عام 2011، وأن قطر نسقت مع المحتجين على تقديم مبادرة داعمة للمعارضة البحرينية، وأكد أن المبادرة القطرية طالبت بتشكيل حكومة انتقالية في البحرين خلال شهرين، كما كشفت أن رئيس وزراء قطر السابق في اتصال مع إرهابي بحريني تبرأ من قوات درع الجزيرة.