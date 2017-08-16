رسمياً.. دول تسمح ببيع اللحم المصنوع من الحشرات خلال الشهر الحالي - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

مانعتبره مقززاً يمكن أن يروق للأخرين ويمكن أن يكون وجبة أساسية لشعب آخر، حيث بدأت سلسلة متاجر كبيرة سويسرية ببيع الفطائر واللحم المفروم المصنوع من الحشرات.

وستطرح الفطائر واللحم المفروم، التي تشمل 31٪ على الأقل من لحم الديدان، للبيع يوم 21 أغسطس الحالي في كل من المدن التالية: جنيف، وبازل، وبرن، ولوزان، وفينترتور، ولوغانو، وزيورخ.

جاء في البيان أيضاً، أن الحشرات غنية بالمغذيات والموارد الطبيعية، كما أنها تناسب النظام الغذائي الحديث.

ويسمح القانون السويسري بيع المنتجات التي تشمل الصراصير والجراد أو الديدان ويرقات الخنافس، ولكن يحظر استيرادها من الخارج، ووفقا للقانون يجب أن تنتج هذه الحشرات محلياً، كما ينبغي أن تزرع في مكان واحد تحت إشراف خاص لأربعة أجيال قبل أن تقدم كطعام للناس وفقاً لصحيفة ” الجاردن ” البريطانية .