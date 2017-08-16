بالفيديو.. أحلام تخضع لعملية تجميل بوجهها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

نشرت الفنانة الإمارتية أحلام ، مقطع فيديو عبر تطبيق ” إنستجرام ” ، رصدت به خضوع وجهها لبعض التعديلات التجميلية.

وشرحت الفنانة في المقطع المصور لمتابعيها كيف تغير شكل ذقنها وأسفل وجهها. وأشارت إلى أنه لم يعاني من الانتفاخ وأن بشرتها بقيت ناعمة جداً.

وعبرت عن إعجابها بما قام به طبيب التجميل باللغة الفرنسية وقالت magnifique أي مذهل. كما تقدمت له بالشكر باللغة نفسها وطلبت منه أن يوضح ما فعله لوجهها ليبدو نحيفاً.