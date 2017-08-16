" ترامب " يشيد بقرار كوريا الشمالية.. الخيار البديل كان كارثيا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أشاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم بقرار زعيم كوريا الشمالية ” كيم جونج أون ” بشأن خطته لإطلاق تجارب صاروخية تصل لجزيرة جوام الأمريكية.

وقال ” ترامب ” عبر صفحته على موقع التواصل تويتر ” لقد اتخذّ كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية، القرار الحكيم والمنطقى ” ، وأضاف ” البديل كان سيصبح كارثياً وغير مقبول! “.

وتلقّى زعيم كوريا تقريراً من قيادات الجيش حول خطة إطلاق صواريخ تجاه جوام، لكنّه قال ” سنراقب تحركات أمريكا أولاً” ، وطالب جيشه بالاستعداد لمهاجمة الجزيرة الأمريكية فى أى وقت.