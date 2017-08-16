بالفيديو والصور .. الكرة الألماني يتخذ موقفًا جديدًا تجاه مشجعي الألتراس - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

قال راينهارد غريندل، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، أنه مستعد للقاء ممثلين عن روابط المشجعين المتشددين ” الألتراس ” .

وكانت المباراة التي انتهت بفوز هرتا برلين على مضيفه هانزا روستوك 2 / صفر، أمس الأول الاثنين، توقفت مرتين بسبب إطلاق مشجعين مقذوفات نارية تسببت في حرائق بأجزاء من المدرجات، إلى جانب إضرام النار في لافتة كانت سرقت من نادي هرتا برلين عام 2014، ليعلن الاتحاد بدء التحقيقات إلى جانب تحقيقات الشرطة.

ويحقق الاتحاد الألماني مع هرتا برلين وهانزا روستوك بشأن أحداث الشغب، لكن غريندل أبدى في الوقت نفسه رغبة في تغيير آلية فرض العقوبات في مثل هذه الحالات.