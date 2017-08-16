عدوى فطرية مقاومة للعقاقير بالمستشفيات - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

اكتشف مسؤولو صحة إصابة نحو 200 مريض في ما يربو على 55 مستشفى في أنحاء مختلفة من بريطانيا بنوع نادر من الفطريات يمكن أن يتسبب في عدوى مقاومة للعقاقير.

وأوضحت إدارة الصحة العامة بإنجلترا إن نحو نصف حالات الإصابة بفطر كانديدا أوريس تسبب في عدوى ظهرت لها أعراض، ومن بينهم 27 مريضا أصيبوا بعدوى في مجرى الدم.

والفطريات، التي تعرف اختصارا باسم سي. أوريس، واكتشفت لأول مرة في اليابان قبل 8 سنوات، نادرة وليست على درجة عالية من الخطورة لكنها قابلة للانتشار بين مرضى المستشفيات.

وقال كولين براون خبير الأحياء الدقيقة بقسم العدوى في إدارة الصحة العامة: ” لم تظهر أعراض على أغلب الحالات التي رصدت، ولم تصب بعدوى نتيجة للفطريات “.

وأضاف أن العاملين بقطاع الرعاية الصحية يعملون مع خبراء من إدارة الصحة العامة من أجل الحد من انتشار الفطريات.